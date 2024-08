A reflexão sobre os aspectos relativos à identidade pode servir como ferramenta útil para a estruturação de uma campanha eleitoral pensada no eleitor e, com isso, possibilitar o alcance do desejado voto. A percepção acerca das particularidades de cada grupo, de suas experiências de vida, bem como de suas reinvindicações, individuais e coletivas, é fator determinante para o êxito na corrida eleitoral.



O eleitor está atento aos pontos que o aproximam do candidato, aos contextos que são por estes compartilhados. Desse modo, aqueles que disputam cargo eletivo, capazes de construir uma narrativa política que esteja em sintonia com as experiências e valores dos eleitores, aumentam suas chances de atrair apoio e, consequentemente, legitimam suas candidaturas.



Nesse sentido, ao incluir elementos identitários à sua narrativa, o candidato confere maior autenticidade ao seu discurso e o torna mais ressonante. Todavia, isto deve ser realizado de forma inclusiva e estratégica, observando a diversidade e a complexidade da sociedade.



Esta identificação, por tratar-se de uma conexão profunda, é capaz de criar um senso de empatia e confiança. Por conseguinte, o eleitor tende a escolher o candidato que simbolize suas lutas e aspirações, que demonstre melhor compreender suas necessidades e preocupações.



Por exemplo, um candidato quilombola, por compartilhar e se alinhar profundamente às heranças culturais e às lutas históricas da comunidade, pode construir uma narrativa política centrada na valorização da cultura afro-brasileira, na luta contra o racismo, na inclusão social, assim como na defesa dos direitos dos quilombolas. Dessa forma, os eleitores que detém traços identitários semelhantes perceberam uma afinidade natural e uma promessa de representatividade autêntica, podendo somar-se à campanha eleitoral para verem seu candidato eleito.



Ademais, importa mencionar que a identidade dá origem ao senso de pertencimento, que por sua vez é elemento imprescindível para a mobilização. Portanto, quando indivíduos sentem que pertencem a um grupo, estes tornam-se mais propensos a se envolverem ativamente em iniciativas coletivas.



No entanto, a ideia de identidade na contemporaneidade surge como um entrave, visto que, como bem assinala o sociólogo Zygmunt Bauman, atualmente esta é instável e indefinida, sendo um constante processo de construção e reconstrução. Noutras palavras, o candidato a cargo eletivo deve ter sensibilidade para identificar a identidade do momento, no âmbito individual e no coletivo.



Assim, o candidato, ao planejar sua candidatura, deve considerar os aspectos inerentes à identidade, visto que estes contribuem para a edificação de uma base de apoio sólida e engajada, o que é crucial para que se alcance o sucesso nas urnas. O projeto deve ser alicerçado na avaliação do atual cenário de céleres transformações, fato que confere à identidade um caráter transitório. Saber trabalhar estes aspectos é algo imprescindível e pode definir o resultado de uma campanha eleitoral.



Henrique Araújo de S. Zukowski

Especialista em Direito Eleitoral pela PUC Minas e pós-graduando em Gestão Pública e Sustentabilidade pela USP.



Quer ter seu artigo ou crônica publicado no Jornal do Tocantins? Envie para o e-mail: contato@jornaldotocantins.com.br.