Guilherme Augusto Martins Santos

Advogado, professor universitário, mestre em Direito, diretor-geral da Escola Superior da Advocacia da OAB/TO, vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família - IBDFAM/TO, coordenador do Núcleo de Educação pela Paz do UniCatólica.

Um discurso sempre presente na sociedade moderna é o de que muitos dos nossos males sociais, políticos, econômicos, entre outros, teriam na educação a panaceia para superá-los.

Essa afirmação é quase um consenso, e não me atrevo a discordar. Contudo, é inevitável o seguinte questionamento: de qual educação estamos falando? Seria esse modelo atual de educação capaz de transformar a sociedade?

Antes de ousar responder e indicar algumas premissas para essa reflexão, penso que é imperioso refletir onde estamos.

O modelo de educação atual - e aqui me refiro a todos os níveis da educação, da educação infantil ao ensino superior - nos trouxe onde estamos.

Certamente, muitos daqueles que são hoje apontados como responsáveis pelo desmazelo econômico, social ou pela promoção do caos, da insegurança ou da criminalidade e, ainda, indicados como sujeitos despidos de um senso comunitário, humanista e ambiental, por exemplo, todos eles ou pelo menos a grande maioria, de alguma forma passaram pelo sistema de educação formal. Alguns fizeram uma caminhada maior, outros fizeram uma caminhada mais curta dentro do sistema educacional. De toda sorte, em algum momento, tiveram contato com o sistema formal de educação.

Não quero aqui entrar no debate do acesso e da retenção/permanência escolar/acadêmica, esse não é o foco!

Indo mais além, podemos observar que em alguns casos, o nível mais elevado de escolaridade pode despertar uma aptidão a estes sujeitos para a promoção do bem coletivo, gerando pensamentos, pesquisas, descobertas capazes de impactar o mundo positivamente, também por outro lado podem utilizar dessa capacidade técnica para promoverem negativamente a desconexão com o bem comum, gerando uma onda de atitudes gananciosas e maléficas para a vida em sociedade.

Basta pensarmos que por trás de uma economia capitalista desumanizada estão economistas, profissionais do mercado financeiro; atrás da indústria de narcóticos e bélica, estão químicos, físicos, engenheiros etc.; atrás dos descasos ambientais, estão empresários, profissionais do agronegócio, pseudo-ambientalistas etc.

Com isso, percebemos que quanto mais elevado o conhecimento técnico, maior a capacidade desses seres humanos de impactarem o mundo, positivamente e também negativamente. O que está por trás é a intencionalidade de como utilizar o conhecimento como lhe convém particularmente, ou como convém ao espírito de coletividade.

Inevitavelmente, o que define a quem servirá o conhecimento são os valores humanísticos e sociais que esses indivíduos carregam consigo.

Poderíamos dizer, mas não é esse o papel da educação, educar para a vida?!

Ocorre que a educação no Brasil, quiçá em grande parte do mundo, carrega consigo um currículo oculto de educar para o mercado de trabalho e se der tempo, educar para a vida. Entretanto, quase sempre esse tempo não aparece, pois é consumido pelo modelo conteudista, estritamente formal, qual a nossa educação foi balizada.

O professor é preparado e cobrado pelo cumprimento do conteúdo técnico sob pena de ser responsabilizado caso não esgote o "conteúdo", a "ementa" do semestre ou ano letivo. Isso, sem dúvida, é uma descarada demonstração de submissão da educação ao capitalismo, na qual o sujeito deve estar preparado para o trabalho técnico, embora cada vez mais o mercado exija dele outras competências, como as competências relacionais, por exemplo.

Mas não tenha dúvida, entre o expert técnico e o expert das boas maneiras relacionais e comportamentais, o expert técnico será prestigiado primeiro.

Sabemos que novos modelos curriculares e educacionais estão sendo colocados à prova, estamos migrando para um modelo que priorizará o desenvolvimento das competências e habilidades, mas ainda muito apegado às habilidades técnico-profissionais e muito pouco às competências e habilidades humanas.

As minhas audaciosas premissas para responder às perguntas iniciais é que o modelo de educação em que estamos inseridos é calcado, predominantemente, na INSTRUÇÃO. Estamos muito mais preocupados com a instrução de crianças, jovens e adultos, preparando esses indivíduos para serem homens e mulheres de "bens", para o acúmulo financeiro e de poder, negligenciando a formação transcendental.

Logo, o nome “educação” é mal-empregado na nossa sociedade. Aqui me refiro, ao conceito de Educação pensado pelo professor e escritor português José Saramago e tantos outros, que defendem que Educar é contribuir para que esses aprendizes inseridos no modelo formal de educação possam efetivamente ter a oportunidade de ser homens e mulheres de "bem", promovedores da felicidade coletiva, com valores humanos acima dos valores tecnicistas, complementando ou suprindo a educação moral que deveriam receber das suas famílias.

Infelizmente, deparamo-nos com muitas pessoas instruídas e NÃO-EDUCADAS e o oposto também! As instituições de ensino deveriam deixar de se preocupar só com excelência pedagógica e PREOCUPAR TAMBÉM COM A EXCELÊNCIA HUMANA, já seria um bom começo.

De maneira alguma, desconsidero com essa reflexão a importância da instrução e formação técnica, mas o que se questiona é o tratamento dissociado da educação e instrução. O mais adequado é instruir-educando e educar-instruindo, na lógica de uma formação integral, humanista e solidária. Isso seria a Educação dos Sonhos, uma educação transformadora, tão conhecida teoricamente, mas tão pouco assumida pelas instituições e pelos profissionais da educação.

Convido você, educador, a EDUCAR, assim verás o mundo mudar com o florescer da sua instrução.

Falar de educação no Brasil sem citar Paulo Freire é uma heresia! Para minha sorte, suas palavras são conclusivas a esta reflexão: "Educação não transforma o mundo. Educação muda pessoas. Pessoas transformam o mundo. ”