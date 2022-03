Em contexto político de opressão e tendência a ditadura, de fato é importante a inferência artística com abordagem contracultural para a formação política da sociedade contra toda forma de preconceito e opressão. Historicamente a arte possui o poder de sensibilizar as pessoas para a compressão das questões sociais e mudar opiniões tiranas e bárbaras. Nesse sentido, o cinema é muito eficiente porque envolve o telespectador com imagens e textos e assim pode alcançar o êxito de elucidar tabus.

Entretanto a comédia nacional “Como se Tornar o Pior Aluno da Escola (2017)” que além de diversão intenciona um conteúdo crítico, em vez de elucidar tabus tem provocado o reforçamento de estigmas sobre homossexualidade, pedofilia e abuso sexual. Sob a acusação de incentivar a pedofilia o longa metragem teve a exibição suspensa pelo Ministério da Justiça. Embora o filme tenha sido lançado no cinema em 2017 a denúncia ocorreu em 2022. A cena em questão conta com três atores do sexo masculino, um adulto e dois adolescentes que aparentam entre 12 e 13 anos. No trecho censurado, a conversa inicia após os meninos aprontarem travessura, e então o tio entra em cena com a fala: vamos esquecer tudo, deixar isso de lado e em troca vocês ‘batem uma punheta para o tio’ ... e então as crianças se indignam e respondem: O que? Nem ferrando... então o adulto fala: preconceito nessa idade? Gente é super normal! Vocês tem que abrir a cabeça de vocês! Uma juventude retrograda e segue abrindo o zíper da calça....

O ator adulto traça o diálogo com muita ironia e portanto deixa dúbia a crítica, se está afirmando que o abuso sexual de crianças e adolescentes na sociedade é ‘super normal’ as pessoas vêm e ninguém liga, ou se está confundindo a relação entre o adulto e os adolescentes com homossexualidade, colocando-a como super normal. O fato é que, não existe ângulo para ser engraçado, não elucida tabu, não é contracultural, ao contrário a frase “Punheta para o tio” afronta o Estatuto da Criança e do Adolescente e a árdua luta da Sociedade Civil Organizada contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes.

É muito oportuno distinguir pedofilia e abuso sexual. Pedofilia é o nome de uma doença, consta na Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID) e diz respeito aos transtornos de personalidade causados pela preferência sexual. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a pedofilia está entre as doenças classificadas como transtornos da preferência sexual, portanto pedófilos são pessoas adultas (homens e mulheres) que têm preferência sexual por crianças e adolescentes - meninas ou meninos - do mesmo sexo ou de sexo diferente, geralmente pré-púberes. Enfim, a pessoa acometida por pedofilia precisa de tratamento médico. Ressalta-se que, nem todo pedófilo é abusador e nem todo abusador sexual é acometido por pedofilia. Abusador é quem comete a violência sexual, independentemente de estar acometido por doença.

Abusador comum, sente atração sexual por adultos, crianças e adolescentes, não é doente, mas sim dispõem de algum poder sobre a vítima, se aproveita da relação familiar, são pais, padrastos, primos, etc., ou tem proximidade social com a criança como vizinhos, professores e religiosos. É muito recorrente que seja o provedor ou simplesmente tenha mais força e capacidade de enganar. Embora exista casos de abusos sexuais e estupros envolvendo diversos graus de parentesco, irmão, tio, cunhado, amigos da família e também mulheres que trabalham como babás, é comum que o abusador seja o típico pai de família.

É importante percebermos a necessidade essencial de discernimento que emerge neste contexto de muitas informações, críticas e posicionamentos dúbios. Separar o joio do trigo é uma tarefa importante e nobre, possível por meio de leitura, estudo teórico, desprovido de fundamentalismo. O momento carece muito de intervenção artística contracultural de fato, no entanto é imprescindível que as pessoas que lutam contra a opressão entenda a importância da integração de todas as bandeiras de lutas, bem como o estudo sobre os temas levantados, quem luta pela liberdade de expressão das pessoas homossexuais, precisa estudar e respeitar os direitos das crianças e adolescentes, bem como, quem luta no contexto da reforma agrária, precisa entender e respeitar os direitos das pessoas homossexuais, a senciência dos animais, a falta de acesso para pessoas com deficiência, enfim precisamos fazer de todas as bandeiras de lutas, uma só bandeira integrada, percebemos que lutar cada seguimento somente em seu âmbito, também pode forjar militantes preconceituosos.

No entanto, a providência tomada pelo Ministério da Justiça não ofusca o contexto político atual de opressão e tirania e nem, a imensurável negligência em relação a consolidação dos direitos humanos de crianças e adolescentes. Cabe lembrar das diversas investidas opressivas, como a grande mentira relacionada a entrega de Kit Gay nas escolas, a proibição de trabalhar nas escolas com temas relacionados a questões de gênero e nas universidades com temas relacionados ao fascismo. E ainda o grande atestado de ignorância de gestores públicos que afirmam que mulher tem que ser de rosa e homem de azul.

Em 2021 somente o disque 100 registrou mais de 6 mil denúncias de violência sexual contra crianças e adolescentes. Em média, 40 mil crianças somem todos os anos no Brasil, são recorrentes as denúncias de estupros e desaparecimentos de crianças e adolescentes, são casos recentes e antigos que não contam com nenhuma resposta dos órgãos públicos. No entanto, no caso do filme “Como se Tornar o Pior Aluno da Escola (2017)” a providência foi tomada com muito urgência, além disso o assunto está na mídia nacional, e não escondido como as diversas denúncias de pais que violentam filhos, estupram filhas e as engravidam, e nem como aquelas de crianças e adolescentes em beiras de estradas expostas a exploração sexual e tratadas como prostitutas, sendo que na verdade vivem sob a imposição de privações múltiplas.

Precisamos que em todas as denúncias envolvendo exploração sexual de crianças e adolescentes o Ministério da Justiça haja com a mesma indignação como em relação ao filme, contudo a providência tomada urgentemente atesta algum nível de perseguição ao tema homossexualidade e não prioridade às crianças e adolescentes, já que existem milhões de denúncias graves ao desdenho, que tanto necessitam de um pouco de atenção.