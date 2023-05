O dia 13 de maio no Brasil é marcado como o dia da Abolição da Escravidão. No entanto, ao refletirmos sobre essa data histórica, é essencial reconhecer que a abolição não trouxe consigo a igualdade. As marcas do passado ainda persistem nas estruturas sociais, econômicas, educacionais e políticas do Brasil, perpetuando desigualdades profundas e sistemáticas entre brancos e negros.

Neste sentindo, as políticas de cotas nas universidades públicas surgiram como uma medida necessária para enfrentar as injustiças históricas e promover a inclusão e a igualdade de oportunidades para grupos marginalizados, em especial a população negra, que são os pardos e pretos. Essas políticas têm sido alvo de debates acalorados, questionamentos e críticas, sobretudo entre aquelas que não acreditam que existe racismo no Brasil. Mas, seu papel como um passo crucial em direção à igualdade merece ser discutido e compreendido. Ao adotarmos políticas de cotas, estamos questionando os privilégios enraizados em nossa sociedade e nos comprometendo com a construção de um futuro mais justo. Essas políticas visam oferecer igualdade de oportunidades para todos, independentemente de sua origem étnica, corrigindo desigualdades estruturais históricas.

Nessa mesma perspectiva, em nosso país, o acesso às Universidades Públicas Federais tem sido historicamente marcado por profundas desigualdades sociais, estruturais e educacionais. Infelizmente, temos um triste e cruel histórico de exclusão de grupos que foram marginalizados ao longo do tempo devido ao racismo, preconceitos e desigualdades sociais.

No Tocantins, essa realidade não foi diferente, a população de pessoas negras, indígenas, quilombolas, pessoas com deficiência – PCD e pessoas de baixa renda, que representam a grande parte da população, sempre enfrentaram grandes barreiras que limitaram os seus acessos as devidas oportunidades aos sistemas educacionais públicos presentes em nosso Estado. Por isso, notoriamente não se vê de maneira rotineira negros, indígenas, quilombolas e PCD ocupando espaços de decisão, de gestão e espaços políticos de complexidade em nossa sociedade.

No Tocantins, a realidade não é diferente. A população composta por negros, indígenas, quilombolas, pessoas com deficiência e indivíduos de baixa renda, que representam a maioria, enfrentam persistentes obstáculos que limitam suas oportunidades de acesso ao ensino superior público. Esses grupos enfrentam desafios e desigualdades decorrentes de uma história marcada pela invisibilidade, marginalização, discriminação e falta de acesso a oportunidades, incluindo a educação de qualidade e o mundo do trabalho. Obstáculos físicos, atitudinais e a falta de políticas públicas que promovam acessibilidade no transporte, na educação, no emprego e na saúde excluem sua participação plena na sociedade. Como resultado, é notável a subrepresentação desses grupos em posições de poder, gestão e participação política em nossa sociedade. É urgente refletir sobre essas injustiças e tomar medidas efetivas para combater essas desigualdades, promovendo a inclusão e igualdade de oportunidades para todos.

Os negros, representam uma grande parte da população tocantinense, aproximadamente 70% da população se declara preta ou parda. Esse grupo historicamente enfrenta barreiras socioeconômicas, acesso limitado à educação de qualidade, a oportunidades de emprego em enfrentam diariamente o racismo estrutural que limita e que exclui a comunidade das oportunidades sociais e amplia as desigualdades que afetam essa população. sendo assim, é imprescindível que se promova políticas de inclusão social, de combater o racismo e criar condições igualitárias para que os negros possam desfrutar plenamente de seus direitos.

Na construção dos seus direitos, sobretudo, ligados a terra, e a sua titulação as comunidades quilombolas estão presentes em todas as regiões do Estado. Essas comunidades tradicionais são eminentemente descendentes de africanos escravizados, que construíram os seus quilombos e mantiveram a sua cultura ao longo da história. A luta pela valorização da cultura e dos seus direitos se faz algo presente para a melhoria da qualidade de vida desta população que ainda enfrenta descasos e falta de oportunidades.

A celebração do dia 13 de maio é uma oportunidade importante para refletir sobre o posicionamento do ser negro no Brasil e para reconhecer que a falsa abolição da escravidão foi uma construção complexa e cheia de desafios. É essencial entender que ela representou mais um atestado dos escravizadores do que uma conquista dos escravizados.

Infelizmente, 135 anos depois, ainda estamos lutando para escapar do genocídio e da marginalização que afetam a população negra. É necessário descontruir essas falsas abolições requer um esforço conjunto da sociedade. É necessário combater o racismo estrutural, questionar nossas próprias visões e privilégios, ampliar o acesso a oportunidades e garantir a representatividade e a inclusão de pessoas negras em todas as esferas da sociedade. Além disso, é fundamental valorizar e celebrar a história, a cultura e as contribuições dos afrodescendentes para o desenvolvimento do Brasil. Devemos educar-nos e aos outros sobre a verdadeira história da escravidão, os heróis e heroínas negras que resistiram e lutaram por sua liberdade. A desconstrução das falsas abolições também envolve a luta por políticas públicas efetivas, como a garantia de igualdade de oportunidades, ações afirmativas e o enfrentamento do racismo em todas as suas formas. Até porque, acreditar na ideia de que vivemos em um "eldorado de democracia racial" só fortalece o racismo estrutural que permeia nossa sociedade.

Compreende-se que é por meio da educação que podemos modificar a realidade e trazer reais oportunidades para esta parcela da população. Então, em 2012, foi sancionada a lei 12.711 que estabelece medidas para a promoção da igualdade e inclusão social por meio do ensino superior. A lei que: Art. 1º As instituições federais de educação superior vinculadas ao Ministério da Educação reservarão, em cada concurso seletivo para ingresso nos cursos de graduação, por curso e turno, no mínimo 50% (cinquenta por cento) de suas vagas para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. Também diz que: Art. 3º Em cada instituição federal de ensino superior, as vagas de que trata o art. 1º desta Lei serão preenchidas, por curso e turno, por autodeclarados pretos, pardos e indígenas e por pessoas com deficiência, nos termos da legislação, em proporção ao total de vagas no mínimo igual à proporção respectiva de pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência na população da unidade da Federação onde está instalada a instituição, segundo o último censo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE

Assim, a lei 12.711 reserva 50% das vagas das Universidades Públicas Federais para estudantes que cursaram o ensino médio em escolas públicas, dentro deste percentual ela determina que um número de vagas seja reservado para autodeclarados negros, indígenas e PCD. É importante observar que lei 12711 atende a todas as étnicas e públicos da escola público, e fortalece a necessidade de inclusão desses grupos citados anteriormente como forma de ampliar ainda mais o processo de inclusão dessas pessoas que historicamente marginalizados e desentendidos pelas políticas públicas brasileiras ao longo da nossa história.

Na perspectiva da atuação da lei 12.711 observamos um aumento de 400% no ingresso de estuantes cotistas dentro das universidades, desde a implantação da lei. Segundo uma pesquisa realizada pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES) em 2019, foi constatado que nas universidades federais brasileiras, 12% dos estudantes eram pretos/as, 39,20% eram pardos/as, 43,30% eram brancos/as, 2,10% eram amarelos e 0,90% eram indígenas. Um dado significativo é que, pela primeira vez desde o início das pesquisas de perfil da ANDIFES, a maioria dos estudantes de graduação era composta por estudantes negros, totalizando 51,2% do universo analisado. Esses números mostram avanços importantes em termos de inclusão e diversidade nas universidades, refletindo a relevância das políticas de cotas e ações afirmativas na promoção da igualdade de oportunidades para grupos historicamente excluídos.

Mesmo com a todas essas questões apresentadas nesta reflexão, é importante observar que existem indivíduos que se autoproclamam defensores da meritocracia, e possuem visões racistas, preconceituosas e contrárias a políticas inclusivas. Eles apresentam argumentos abstratos e infundados, propagam fake news e informações distorcidas sobre a Lei 12.711. Seu objetivo é descreditar nas medidas de inclusão e igualdade de oportunidades. No entanto, é essencial compreender a importância dessa lei no contexto histórico, na promoção da justiça social e no combate a disparidades enfrentadas por grupos marginalizados. É fundamental buscar informações confiáveis e desmistificar argumentos falaciosos para garantir uma compreensão clara das políticas de cotas, que visam reparar desigualdades e promover a diversidade nas instituições de ensino.

A Lei 12.711 trouxe inúmeros benefícios e avanços significativos. Um dos mais destacados é o aumento da diversidade e representatividade de pessoas negras, indígenas, quilombolas e PCD nas universidades. Além disso, a lei contribuiu para enfraquecer estigmas raciais e culturais que historicamente afastavam esses grupos dos sistemas públicos federais de educação. No entanto, o ponto mais relevante está na possibilidade de inclusão e na transformação que a lei proporciona ao permitir que jovens que antes estavam à margem da sociedade tenham acesso à universidade pública. Isso gera reais oportunidades de mudança na qualidade de vida de seus grupos, promovendo uma sociedade mais justa, antirracista, inclusiva e igualitária. É fundamental reconhecer e valorizar as identidades étnicas, respeitar as culturas e garantir igualdade de oportunidades para que negros, indígenas e quilombolas no Tocantins possam viver com dignidade, exercer plenamente seus direitos e contribuir para o desenvolvimento sustentável e diversificado do nosso Estado.

E, por fim, fica a reflexão: É fundamental reconhecer que a desigualdade persiste em um país cuja história foi marcada pelo genocídio das populações negras. E que a estrutura econômica que se desenvolveu através da exploração dos corpos negros é um testemunho doloroso dessa desigualdade enraizada. O racismo ainda permeia nossa sociedade e atravessa todas as suas camadas. É essencial reconhecer e confrontar essas injustiças, a fim de construir um país mais justo e igualitário para todos. É necessário desconstruir estereótipos, educar-se e educar os outros sobre a história e a cultura negra. A busca por uma "outra abolição" implica em um compromisso coletivo de enfrentar o racismo em todas as suas formas.

---------------------

Professor Dr. George França

Professor Associado da Universidade Federal do Tocantins - UFT atuando no curso de LETRAS: LIBRAS e no PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO (MESTRADO E DOUTORADO) EM MODELAGEM COMPUTACIONAL DE SISTEMAS- PPGMCS. Doutor em Educação: Currículo pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo- PUC SP. Graduado em Filosofia pela Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC. Mestre em Engenharia de Produção e Sistemas: Mídia e Conhecimento pela mesma Universidade. Foi Pró-reitor de Graduação da Universidade do Tocantins – UNITINS. Pró-reitor de Extensão e Cultura da Universidade Federal do Tocantins - UFT e diretor do Câmpus de Porto Nacional da Universidade Federal do Tocantins - UFT.

Coordenou o Projeto Um Computador por Aluno – UCA Tocantins. Coordenou o projeto de pesquisa: Ambientes Virtuais de Aprendizagem para a Educação de Surdos no Estado do Tocantins. Participou da criação do curso de letras: libras na UFT. Atualmente Lidera e coordena o programa de Pesquisa e Extensão: Transtorno do Espectro Autista o Âmbito das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação – TDIC que desenvolve tecnologias digitais integradas com robótica para a educação especial. Coordenador pedagógico do Programa de Formação Docente Continuada - PROFOR/UFT. Idealizador, coordenador do Curso de Aperfeiçoamento em Atendimento Educacional Especializado – AEE: com foco nas Deficiências Intelectual e Múltipla Sensorial - RENAFOR-MEC/UFT/SEDUC TO. Supervisor do Curso de Aperfeiçoamento em Atendimento Educacional Especializado – AEE: Educação - RENAFOR. Coordenador da pós-graduação: Transtorno do Espectro Autista na Educação do Campo.

Desenvolve atividades de ensino, pesquisa e extensão nas seguintes ÁREAS: TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS, EDUCAÇÃO ESPECIAL, INCLUSÃO, CIDADANIA DIGITAL, ACESSIBILIDADE e, afins. Possui inúmeros artigos publicados em revistas nacionais e internacionais. E autor do livro: O Design Instrucional na Educação a distância: John Dewey como uma referência metodológica e organizou os livros: Práticas em EaD: Temas emergentes; Fronteiras da Educação: desigualdades, tecnologias e políticas; Tecnologias Educacionais no Tocantins - face a face; Autismo: Tecnologias e formação de professores para a escola pública e Autismo: tecnologias para a inclusão. É Presidente da Comissão Heteroidentificação da Universidade Federal do Tocantins – UFT.

Professor e mestrando Stânio Vieira

Possui Graduação em História pela Universidade Federal do Piauí (2000), Graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Piauí (2010) e Especialização em História Regional do Piauí (2006). Mestrando no Curso de Mestrado Profissional em Educação pela Universidade Federal do Tocantins na Linha de Pesquisa: Currículos específicos de etapas e modalidades de educação. Professor na área de Sociologia no Instituto Federal Tocantins - Campus Dianópolis. Exerceu a função de Ouvidor Agrário no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - SR 24 PI. Exerceu a função de Sociólogo na Administração Pública do Estado do Tocantins nas seguintes funções: Assessor de Currículo de Sociologia e Gerente de Inovação Científica e Educacional e Diretor de Educação Profissional e Tecnológica na Secretaria de Educação do Estado do Tocantins. Exerceu a função de Conselheiro do Conselho Superior do Instituto Federal do Tocantins (CONSUP) - 2020-2022. Membro voluntário do Coletivo Permanente para Promoção da Igualdade Racial, vinculado ao Núcleos Aplicados das Minorias e Ações Coletiva - NUAmac/Dianópolis da Defensoria Pública do Estado do Tocantins. Membro da Comissão Permanente de Heteroidentificação da Universidade Federal do Tocantins. Coordenador Adjunto de Combate às Opressões do Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica.Tem experiência na área de História e Sociologia, com ênfase em Cultura,Identidade e Movimentos Sociais. Atuando principalmente nos seguintes temas: educação, cidadania, desigualdades, juventude, escravidão e movimento negro.