Como diz a linguagem das redes sociais, surpreende zero pessoas a rapidez com a qual o governo do Tocantins se posicionou diante da notícia de extinção do modelo cívico-militar para as escolas de Educação Básica.

Decisão tomada pela atual gestão do Governo Federal, é abordada pela Secretaria de Educação do Tocantins como urgência na lista de prioridades para garantir “disciplina e qualidade” na oferta do ensino no estado mais jovem do Brasil.

Longe de mim, professora dessa rede de ensino, menosprezar a eficácia da metodologia empregada nessas unidades (que até agora não provaram a grande diferença em relação às escolas lideradas por profissionais da educação- os que são verdadeiramente preparados para ensinar).

Venho a esta rede apenas pontuar minha indignação em ver a disparidade na atenção dada pela Seduc às unidades de ensino em sua totalidade. Enquanto boa parte dos recursos é mobilizada para as escolas “modelo”, muitas outras, situadas em outros contextos sociais dentro da mesma rede, continuam esquecidas em suas demandas essenciais.

Enquanto os holofotes miram apenas as unidades geridas pela proposta de militarização da rotina de aprendizagem em nome da tão enaltecida disciplina, muitas outras escolas continuam na escuridão da plateia, à espera esperançosa de algum dia alcançar uma pequena porção do olhar governamental.

Digo isto porque enquanto as unidades “iluminadas” pela metodologia cívico-militar desfrutam de estrutura física moderna e confortável, e dos mais variados recursos pedagógicos (incluindo os digitais, esportivos e musicais), dezenas de outras, como a escola onde leciono na zona rural, há décadas não recebem um pintura, não tem muro, nem espaço para prática de esportes.

É como dizia minha avó, quebradeira de coco, “quando a farinha é pouca, meu pirão primeiro”. Expressão popular que me traz novamente à linguagem das redes sociais traduzida no meme da piscina: pra as escolas cívico-militares tudo, pra as democráticas, quase nada.