Polícia Militar divulga esquema de segurança para eleição no domingo

A Polícia Militar do Tocantins (PM) divulgou, em uma coletiva de imprensa realizada nesta sexta-feira, 1, no Quartel do Comando Geral (QCG), em Palmas, o esquema de segurança para a eleição suplementar que ocorre no próximo domingo, 3, para escolha do novo governador do estado.

Conforme comandante da PM, Coronel Jaizon Barbosa, praticamente todo o efetivo da polícia será utilizado na segurança do pleito. De um total de 1.810 policiais, 1.290 irão atuar diretamente nos locais de votação, os quais poderão ser acionados pelo presidente de mesa, caso ocorra algum imprevisto. Já o restante do efetivo será mantido no policiamento ostensivo nas cidades. Alguns policiais também serão utilizados para executar serviços administrativos durante a escolha do novo governador do Estado.

Ainda conforme a Polícia Militar, a operação especial de segurança durante a eleição começou já nesta quinta-feira, 31, com deslocamento de tropas para os locais de votação. A intenção, segundo a PM, é levar mais segurança para os municípios que têm poucos policiais na ativa.

Na coletiva, a corporação frisou sobre a criação do Gabinete Institucional de Gerenciamento da Eleição, que, além da PM, é composto também pelas polícias Federal e Rodoviária Federal, além do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), Ministério Público Federal (MPF), Polícia Civil e Exército Brasileiro. O gabinete estará em plantão já a partir do sábado.

A PM destacou que a intenção do gabinete é receber, apurar e combater denúncias de crimes eleitorais, como a compra de votos às vésperas e no dia da votação.

“O eleitor deve evitar fotos no local de votação, especialmente na urna. A famosa selfie, é importante evitar. Também é vedada a aglomeração de eleitores nos locais de votação com objetivo de influenciar a votação em benefício de um determinado candidato. Então ele não pode estar com bandeiras e outros tipos de identificação que possa influenciar na decisão do eleitorado”, lembrou o comandante.

O coronel também ressaltou que os eleitores procurem informações sobre a lei seca. “A lei seca fica a critério de cada comarca decretar ou não, então é importante o eleitor ficar sabendo se em sua cidade há a lei seca neste período para evitar problemas”, completou.

Barbosa garantiu que a instituição está trabalhando para levar tranquilidade durante toda a realização do pleito. “Pedimos aos eleitores que se desloquem com tranquilidade aos locais de votação. A Polícia Militar vai estar nas ruas para garantir o exercício do voto. Além das equipes do policiamento ostensivo e nos locais de votação, teremos também policiais de prontidão nos quartéis que poderão ser convocados em caso de necessidade”. Concluiu.

Votação

A votação terá início às 8h no domingo e seguirá até às 17h sem intervalos. Se encerrar o prazo e o eleitor ainda estiver na fila, ele irá receber uma senha para votar. Já quem chegar depois desse horário não poderá exercer seu direito à democracia.

A apuração dos votos começará logo após o encerramento da votação. A previsão do tribunal é que o nome do novo governante eleito seja divulgado até às 17h.

Ao todo, sete candidatos concorrem, no domingo, à principal cadeira do Palácio Araguaia.