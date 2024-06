Mundo Zelenski volta a criticar Brasil e cobra posição de 'país civilizado' Presidente da Ucrânia voltou a criticar neste domingo (16) o Brasil no contexto da invasão russa de seu país

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, voltou a criticar neste domingo (16) o Brasil no contexto da invasão russa de seu país. Zelenski aproveitou o saldo da conferência sobre a guerra iniciada por Vladimir Putin em 2022, realizada neste fim de semana na Suíça, para estocar o governo brasileiro, que enviou apenas sua embaixadora no país alpino como observadora do eve...