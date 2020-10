Mundo Vice-primeira-dama da Pensilvânia, brasileira é atacada por racista em mercado Foi o primeiro episódio de racismo que sofreu "assim, na cara, em público", ela afirma

A carioca Gisele Barreto Fetterman, 38, queria kiwi. Não qualquer um: um tipo específico, o kiwi dourado, que só vende nesta época do ano. Foi no domingo (11) ao mercado, que fica a três minutos de carro da sua casa, sem avisar ao time de seguranças que sempre a escolta. Tem direito a essa proteção por ser a segunda-dama da Pensilvânia - ela é casada com o vice-g...