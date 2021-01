Mundo Viajante do Brasil que chegar à Inglaterra ficará em quarentena vigiada por 10 dias Todo passageiro 'cuja entrada não puder ser recusada' será levado para instalação especial

Viajantes que chegarem à Inglaterra do Brasil e “não puderem ter sua entrada recusada” deverão fazer quarentena em locais específicos, com vigilância, pelo período de dez dias, afirmou nesta quarta (27) o premiê britânico, Boris Johnson. O isolamento será obrigatório mesmo para quem tiver um teste com resultado negativo para o Sars-Cov-2. A medida não é válida para a...