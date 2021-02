Mundo Viajante do Brasil paga mais de R$ 13 mil por quarentena obrigatória na Inglaterra Estadia vigiada em hotel, por dez dias, e testes obrigatórios começaram a valer nesta segunda (15) para quem chega de 33 países em que há variantes do coronavírus

Passageiros que chegam ao Reino Unido partindo do Brasil a partir desta segunda (15) precisam ter reservado dez dias de hotel para a quarentena obrigatória, ao preço de 1.750 libras (pouco mais de R$ 13 mil) —mais 650 libras por adulto adicional e 325 libras por criança de 5 a 12 anos. Um casal com um filho, portanto, pagará o equivalente a R$ 20.353. As reservas precisam s...