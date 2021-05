Mundo Viaduto desaba e deixa pelo menos 23 mortos no México De acordo com informações iniciais da Proteção Civil do México, publicadas em redes sociais, pelo menos 70 pessoas estão hospitalizada

Um viaduto que conduzia a linha 12 do metrô da Cidade do México desabou na noite dessa segunda-feira (3). O acidente, que causou a queda dos vagões, ocorreu por volta das 22h25 do horário local e causou pelo menos 23 mortes. Carros que passavam sob do viaduto também foram atingidos. De acordo com informações iniciais da Proteção Civil do México, public...