Mundo Viúva e mãe de vítimas do submarino Titan diz que 'sente falta todo dia' Christine Dawood, que perdeu o marido e e um filho no acidente do submarino Titan, foi às redes sociais escrever sobre a saudade que sente de seus familiares

Christine Dawood, que perdeu o marido e e um filho no acidente do submarino Titan, foi às redes sociais escrever sobre a saudade que sente de seus familiares. "Sinto falta deles todos os dias, todas as horas, todos os minutos", diz viúva. Christine perdeu o marido, Shahzada Dawood, de 48 anos, e seu filho, Suleman Dawood, de 19 anos. "Quando as pessoas passam, levam ...