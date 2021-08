Mundo Variante delta é responsável por 100% dos novos casos em Portugal As informações fazem parte do mais recente relatório de diversidade genética do SARS-CoV-2 publicado nesta terça-feira, 31

Pela segunda semana consecutiva, a variante delta do novo coronavírus foi responsável por 100% das novas infecções em todas as regiões de Portugal. As informações fazem parte do mais recente relatório de diversidade genética do SARS-CoV-2 publicado nesta terça-feira (31) pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, que analisou casos positivos identificados entre ...