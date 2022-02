Mundo União Europeia impõe sanções à Rússia em meio a crise com Ucrânia As sanções incluem o congelamento de bens, a suspensão de financiamento de projetos e levantamento de fundos e a proibição de viagens para países do bloco

A União Europeia aprovou nesta quarta-feira (23) um pacote inicial de sanções contra a Rússia em reação ao reconhecimento por parte do presidente Vladimir Putin da independência de duas regiões separatistas na Ucrânia, depois de meses de tensão após o Kremlin posicionar mais de 100 mil soldados em diferentes pontos da fronteira com o país. O pacote já havia sido c...