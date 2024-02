Mundo União Europeia aprova pacote de ajuda com R$ 267 bi para a Ucrânia Na primeira boa notícia para a Ucrânia em semanas, a UE (União Europeia) aprovou nesta quinta (1º) um pacote de € 50 bilhões (R$ 267 bilhões no câmbio de hoje) em ajuda financeira para o país invadido pela Rússia

O valor deve ser liberado em etapas, começando por uma parcela de € 4,5 bilhões (R$ 24 bilhões) em março. A decisão foi tomada em reunião extraordinária do Conselho Europeu. "Temos um acordo. Unidade. Todos os 27 líderes concordaram em um pacote adicional de apoio dentro do orçamento da UE", afirmou o presidente do órgão, Charles Michel, no X. O presidente ucrani...