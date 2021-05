Mundo UE inicia testes de 'passaporte sanitário' em 19 países Sistema deve entrar em vigor no início de junho

A União Europeia iniciou nesta segunda-feira (10) a fase de testes de seu "passe verde digital" da Covid-19, uma espécie de "passaporte sanitário" que permitirá viagens entre os países do bloco e do mercado comum europeu. "A fase dos testes do passe verde digital começa hoje em 18 Estados-membros mais a Islândia. A partir de hoje, testamos a interoperabilidade das es...