Mundo Ucrânia vê avanço lento para fim da guerra; Rússia intensifica cerco Apesar da tensão que transcende o Leste Europeu, a avaliação de analistas é de que as forças russas sofreram perdas significativas e estão paralisadas por pelo menos uma semana na maioria das frentes devido a problemas de abastecimento e, em parte, à resistência da Ucrânia

