Mundo Ucrânia diz ter destruído navio de guerra da Rússia avaliado em R$ 321 milhões Em dois anos de guerra, as forças de Kiev conseguiram fazer vários ataques contra embarcações russos no mar Negro

As Forças Armadas da Ucrânia disseram nesta terça-feira (5) que suas tropas atingiram mais um navio de guerra da Rússia no mar Negro, uma das principais frentes do conflito que se arrasta no Leste Europeu há mais de dois anos. Segundo autoridades de Kiev, drones marítimos destruíram a embarcação de patrulha Serguei Kotov, que seria avaliada em aproximadamente US$ 65 m...