Mundo Ucrânia ataca defesa aérea dentro da Rússia pela 1ª vez Segundo a imprensa ucraniana, blogueiros militares russos e um analista moscovita consultado pela Folha, apenas armas ocidentais à disposição de Kiev são capazes de fazer um ataque tão preciso

A Ucrânia destruiu pela primeira vez um sistema antiaéreo dentro do território reconhecido da Rússia, um ataque que analistas acreditam que tenha sido possível com o emprego de foguetes de precisão americanos. A ação ocorreu no domingo (2) cerca de 50 km ao norte da fronteira ucraniana, na região de Belgorodo (sul russo), principal alvo de Kiev no vizinho. Imagen...