Mundo Uber vence recurso e volta a operar em Londres Empresa havia sido suspensa após descoberta de ao menos 14 mil viagens feitas por motoristas sem licença

A Uber venceu na Justiça nesta segunda-feira (28) o recurso contra a proibição de operar na cidade de Londres. A cidade é o maior mercado europeu da empresa americana, com mais de 3,5 milhões de usuários, segundo estimativa da Business of Apps. A decisão do Tribunal de Magistrados de Westminster é uma derrota para o prefeito da capital britânica, Sadiq Khan, que de...