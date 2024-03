Mundo Turista brasileira sofre estupro coletivo na Índia; Quatro suspeitos são presos Embaixada do Brasil em Nova Déli, procurada na manhã deste domingo, 3, informou que a mulher e seu marido, que é cidadão espanhol, sofreram "um grave ataque criminoso"

