Mundo Tufão 'extremamente forte' atinge sul do Japão e deixa ao menos 3 mortos O centro do tufão Shanshan avançou para a ilha nas proximidades da cidade de Satsumasendai, na província de Kagoshima, localizada na ponta sul do arquipélago, por volta das 8h (20h de quarta em Brasília), segundo o departamento meteorológico

Um tufão "extremamente forte" atingiu a ilha de Kyushu, no sul do Japão, na manhã desta quinta-feira (29), no horário local, de acordo com a agência meteorológica japonesa. Pelo menos três pessoas morreram, e dezenas ficaram feridas no que as autoridades alertaram poder ser um dos tufões mais fortes a atingir a região.