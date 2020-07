Mundo Tubarão puxa garoto de 10 anos de dentro de barco em ataque na costa da Austrália Segundo a CNN americana, o garoto está internado, mas passa bem e seu estado de saúde é estável

Um menino de dez anos sofreu ferimentos no peito e na cabeça após ser puxado por um tubarão de dentro de um barco de pesca em um ataque na costa da Tasmânia, na Austrália. Segundo a CNN americana, o garoto está internado, mas passa bem e seu estado de saúde é estável. O garoto estava em um barco de pesca de seis metros, com o pai e outros dois homens, no largo de Sta...