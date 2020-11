Mundo Trump compartilha entrevista de bolsonarista investigado por fake news, e Twitter põe alerta de desinformação Allan dos Santos é um dos investigados pelo STF (Supremo Tribunal Federal) no inquérito das fake news, deixou o Brasil em julho e passou a morar nos Estados Unidos

O presidente norte-americano Donald Trump compartilhou no Twitter, na noite desta sexta-feira (20), uma entrevista do bolsonarista Allan dos Santos sobre suposta fraude nas eleições norte-americanas. Santos é um dos investigados pelo STF (Supremo Tribunal Federal) no inquérito das fake news, deixou o Brasil em julho e passou a morar nos Estados Unidos. Um dos re...