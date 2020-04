O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na noite desta segunda-feira, 20, que irá suspender temporariamente a imigração para os Estados Unidos.

O anúncio foi feito na conta do presidente no Twitter. "À luz do ataque do Inimigo Invisível, bem como da necessidade de proteger os empregos de nossos GRANDES Cidadãos Americanos, assinarei uma Ordem Executiva para suspender temporariamente a imigração para os Estados Unidos!", escreveu.

O presidente não deu mais detalhes sobre a decisão.

Os Estados Unidos registraram 1.433 mortes ligadas ao novo coronavírus, provavelmente o 'inimigo invisível' ao qual Trump se referiu, nas últimas 24 horas, um queda em relação à véspera, informou na noite desta segunda-feira, 20, a Universidade John Hopkins.

No total, o país tem 42.094 óbitos desde o início da epidemia, o que o torna o mais castigado em números absolutos de mortes.