Mundo Treze gorilas têm teste positivo para coronavírus em zoológico nos EUA Desde o início da pandemia, diversos animais receberam teste positivo para o novo coronavírus em todo o mundo. Especialistas acreditam que a transmissão ocorreu sobretudo em contato com humanos

Um zoológico de Atlanta, nos Estados Unidos, informou que 13 gorilas tiveram teste positivo para o novo coronavírus após, provavelmente, contraírem o vírus em contato com um tratador. De acordo com o zoológico, parte dos 20 gorilas do zoológico apresentaram sintomas como coriza e perda de apetite. "As equipes estão monitorando de perto os gorilas afetados e ...