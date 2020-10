Mundo Trem atinge ônibus que ia para templo budista e deixa 20 mortos na Tailândia Ao menos 30 pessoas ficaram feridas no acidente, que ocorreru a 60 quilômetros de Bancoc

Um acidente envolvendo um trem e um ônibus na Tailândia deixou pelo menos 20 mortos e 30 feridos neste domingo (11). Os passageiros do ônibus estavam a caminho de um templo budista, de acordo com autoridades locais. O choque aconteceu pela manhã no horário local (madrugada no Brasil), perto da estação ferroviária Khlong Kwaeng Klan, que fica 63 quilômetros a lest...