Mundo Tomada de cidade por extremistas e decapitação de crianças expõem caos em Moçambique Os confrontos já somam 2.658 mortos, dos quais 1.341 são civis

Cercada desde quarta (24), a cidade de Palma, a poucos quilômetros de um enorme complexo de gás no norte de Moçambique, foi tomada por extremistas neste sábado (27). Há relatos de que grande parte do município de 75 mil habitantes na província de Cabo Delgado tenha sido destruída e de que cadáveres estejam nas ruas, segundo fontes à agência AFP, entre as quais membros d...