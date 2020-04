Nadia, uma tigresa da Malásia, de 4 anos de idade, foi diagnosticada com COVID-19 no Zoológico do Bronx, na cidade de Nova York, Estados Unidos. Antes do diagnóstico, ela e outros seis felinos passaram a apresentar tosse seca. Esses animais são a irmã de Nadia, Azul, dois tigres siberianos e três leões africanos. As informações são do The New York Post.

O diagnóstico da tigresa foi divulgado pela Wildlife Conservation Society (WCS). Em um comunicado, a entidade afirmou que a doença foi constatada pelo Laboratório Nacional de Serviços Veterinários do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, em Iowa.

“Apesar de terem apresentado uma queda no apetite, os felinos no Zoológico do Bronx estão progredindo bem sob cuidado veterinário e estão ativos, alerta e interagem com seus cuidadores”, diz o comunicado da WCS. “Ainda não se sabe como essa doença vai se desenvolver em grandes felinos, já que diferentes espécies podem reagir de maneiras diferentes a novas infecções, mas continuaremos a monitorá-los de perto e aguardar a recuperação completa.”

A entidade ressalta que nenhum dos outros felinos do zoológico, que inclui leopardos, onças e pumas, apresentou sintomas. O local está fechado desde o dia 16 de março, justamente por conta da disseminação do coronavírus.

De acordo com o The New York Post, os centros de controle e prevenção de doenças dos Estados Unidos apontam que animais podem ser atingidos pelo coronavírus, mas os cientistas acreditam que eles não podem passar o vírus para humanos.