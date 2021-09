Mundo Talibã anuncia volta de execuções e amputações no Afeganistão Ações foram amplamente usadas pelo grupo entre 1996 e 2001

Pouco mais de um mês após retomar o poder no Afeganistão, o grupo fundamentalista islâmico Talibã vai reintroduzir um dos símbolos do seu primeiro governo no país, de 1996 a 2001: execuções e amputação de membros de criminosos. Foi o que disse à agência Associated Press o mulá Nooruddin Turabi, um dos mais influentes líderes talibãs quando o assunto é administração de sua...