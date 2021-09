Mundo Suprema Corte do México descriminaliza o aborto no país A decisão mexicana contrasta também com a do Texas, estado dos EUA que faz fronteira com o país

A Suprema Corte do México descriminalizou o aborto no país em um julgamento nesta terça-feira (7). Os magistrados decidiram, de forma unânime, que é inconstitucional o uso de artigos do Código Penal para condenar a interrupção voluntária da gravidez de acordo com a vontade da mulher. A prática já é legalizada nos estados de Oaxaca, Veracruz e Hidalgo e na capita...