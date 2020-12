Mundo Sofrendo com crise climática, América Central vê escalada de assassinatos de ambientalistas O continente é um dos locais mais afetados no mundo por efeitos extremos das mudanças climáticas, como a intensificação de furacões, secas e chuvas torrenciais -- que causam enchentes e deslizamentos

Quando as ameaças de morte aumentaram, Amaru Ruiz decidiu ir embora. Presidente da Fundación del Río, organização que atua há 30 anos no desenvolvimento sustentável de reservas biológicas na Nicarágua, o ambientalista viu o governo cassar a pessoa jurídica da ONG --o que a impedia de atuar no território-- e seus colegas emigrarem por medo. "Foi uma migração forçad...