Mundo Sob pressão, União Europeia ataca Reino Unido por falta de vacinas Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, disse que a UE já exportou para o Reino Unido cerca de 10 milhões de doses de vacinas, mas as fábricas britânicas não embarcaram imunizantes para o bloco

Atolada numa vacinação vagarosa e "vendo a crista da terceira onda de Covid-19 se levantar", a União Europeia subiu o tem nesta quarta (17) contra o Reino Unido, a quem acusa de não agir com "reciprocidade e proporcionalidade" no fornecimento de imunizantes. "Estamos na crise do século, e vidas humanas, liberdades civis e nossa economia dependem da velocidade da vac...