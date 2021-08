Mundo Sob críticas por retirada do Afeganistão, EUA anunciam novo programa para refugiados do País Até o momento, cerca de 20 mil afegãos que trabalharam para os militares ao longo dos últimos 20 anos da missão americana no país já pediram asilo nos Estados Unidos

Sob críticas de que a retirada das tropas militares americanas do Afeganistão abre espaço para a escalada da violência com o avanço do Taleban, o governo dos Estados Unidos anunciou nesta segunda (2) que receberá "milhares e milhares" de refugiados que decidirem deixar o país. Até o momento, cerca de 20 mil afegãos que trabalharam para os militares ao longo dos úl...