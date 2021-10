Mundo Senador americano que criticou Bolsonaro está 'mal informado', diz embaixador brasileiro Em carta, Nestor Forster rebate alertas sobre democracia no Brasil

O embaixador do Brasil nos EUA, Nestor Forster, enviou uma carta a Bob Menendez, presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado americano, na qual o diplomata afirma que o congressista democrata está mal informado sobre a situação da democracia no Brasil. Na terça (28), Menendez e três parlamentares enviaram uma carta ao secretário de Estado, Antony Blinke...