Mundo Sem isolamento, Suécia tem mês com maior número de mortes em quase 30 anos País teve 10.458 óbitos em abril, sendo 3,6 mil por coronavírus

A Suécia, país que evitou impor medidas mais restritivas de isolamento social, registrou o mês com o maior número de mortes em quase 30 anos, de acordo com dados oficiais divulgados nesta segunda-feira (18). Segundo o Escritório de Estatísticas do país, mais suecos morreram em abril do que em qualquer mês anterior desde dezembro de 1993. Ao todo 10.458 pessoas perder...