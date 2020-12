Mundo Segundo grande tremor em dois dias, terremoto deixa ao menos 6 mortos e 26 feridos na Croácia Imagens publicadas nas redes sociais mostram pessoas sendo resgatadas dos escombros de construções danificadas

Um terremoto de magnitude 6,4 atingiu a Croácia nesta terça-feira (29), um dia depois de outro tremor também causar danos materiais no país. Imagens publicadas nas redes sociais mostram pessoas sendo resgatadas dos escombros de construções danificadas. De acordo com institutos europeus, o terremoto foi registrado pouco depois do meio-dia no horário local (8h em Bra...