Mundo Rio Solimões reduz 16 cm em 24 h e atinge menor nível histórico no Amazonas

O Rio Solimões enfrenta a maior seca da história com registro de -94 cm em Tabatinga (AM), superando a mínima de -86 cm, de 2010, conforme os dados do 35º Boletim Hidrológico da Bacia do Rio Amazonas, divulgado pelo Serviço Geológico do Brasil (SGB) na sexta-feira (30). Em 24 horas, a cota do rio reduziu 16 cm. O Solimões chegou às cotas mais baixas de maneira anteci...