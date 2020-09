Mundo Revista Time elege Felipe Neto e Bolsonaro entre 100 mais influentes do mundo Youtuber e presidente foram únicos brasileiros citados pela publicação

A revista americana Time elegeu o influenciador digital Felipe Neto e o presidente Jair Bolsonaro entre as 100 pessoas mais influentes do mundo em 2020. A lista completa foi divulgada na noite desta terça (22). O texto sobre o presidente, incluído na categoria "líderes", destaca os números negativos que marcam seu mandato, como os 137 mil mortos pelo coronavírus no Bra...