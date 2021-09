Mundo Revisão de votos no Arizona encomendada por apoiadores de Trump confirma vitória de Biden Autoridades do condado de Maricopa, que abrange a capital do Arizona, confirmam que a votação "foi precisa, e os candidatos certificados como os vencedores de fato venceram". Resultado deixa republicanos frustrados

A revisão das cédulas de votação em um condado do Arizona, nos EUA, deve frustrar, nesta sexta-feira (24), as expectativas dos republicanos que ainda acreditavam que o agora ex-presidente Donald Trump foi vítima de uma fraude na última eleição. O relatório final será divulgado às 13h no horário local (17h em Brasília), mas versões preliminares do documento vistas...