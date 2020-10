Mundo Reino Unido registra caso de perda de audição irreversível causada por coronavírus Levantamento britânico aponta que quase 15% dos infectados pelo vírus podem ter algum sintoma relacionado ao ouvido

Um homem de 45 anos de idade teve perda parcial permanente de audição como consequência de um quadro grave de Covid-19. O relato do caso, que aconteceu no Reino Unido, foi publicado nesta terça-feira na revista científica BMJ Case Reports. O paciente foi atendido em um hospital especializado em tratamento para ouvido, nariz e garganta em Londres no déc...