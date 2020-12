Mundo Reino Unido proíbe promoção de salgadinho e refil de refrigerante Medidas fazem parte de plano para reduzir obesidade e valem a partir de 2022; janeiro sem álcool é nova campanha do governo

"Pague 2 e leve 3" será uma promessa proibida para batatinhas, balas e todos os alimentos com alto teor de gordura, sal ou açúcar no Reino Unido, anunciou nesta segunda (28) o governo britânico. Esses produtos também não poderão ser mais promovidos em locais de alta visibilidade, como a entrada das lojas, os caixas ou as páginas principais de sites de e-commerce. A medida...