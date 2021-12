Mundo Reino Unido confirma primeira morte causada pela variante ômicron O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, fez um alerta contra a crença de que a nova cepa é menos mortal que as anteriores e fez um apelo a favor da vacinação. "Infelizmente, sim, a ômicron está gerando hospitalizações e, infelizmente, pelo menos um paciente teve a morte por ômicron confirmada"

Ao menos uma pessoa morreu no Reino Unido vítima da variante ômicron do coronavírus, afirmou nesta segunda-feira (13) o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, que fez um alerta contra a crença de que a nova cepa é menos mortal que as anteriores e fez um apelo a favor da vacinação. "Infelizmente, sim, a ômicron está gerando hospitalizações e, infelizmente, pelo m...