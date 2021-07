Mundo Reino Unido começa a aplicar 3ª dose contra a Covid-19 a partir de setembro Reforço será dado a pessoas com mais de 50 anos e vulneráveis

O governo britânico e o serviço nacional de saúde (NHS) deram sinal verde para iniciar a aplicação de uma terceira dose das vacinas anti-Covid a partir de setembro, informam fontes oficiais nesta quinta-feira (1º). O reforço será aplicado antes do inverno em todas as pessoas com mais de 50 anos e em jovens vulneráveis, que já são alvo de campanha de imu...