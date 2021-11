Mundo Rainha Elizabeth 2ª cancela participação em evento por motivo de saúde "A rainha, que sofreu uma torção nas costas, decidiu nesta manhã com grande pesar que não poderá comparecer ao culto do domingo de Recordação no Cenotáfio", afirma um comunicado do palácio

A rainha Elizabeth 2ª, 95, não comparecerá a uma cerimônia oficial prevista para este domingo (14) em Londres devido a seu estado de saúde, anunciou o Palácio de Buckingham. "A rainha, que sofreu uma torção nas costas, decidiu nesta manhã com grande pesar que não poderá comparecer ao culto do domingo de Recordação no Cenotáfio", afirma um comunicado do palácio. "Sua Majestade e...