Rússia mantém ofensiva em Kharkiv, 2ª maior cidade da Ucrânia

O sétimo dia da guerra na Ucrânia começou com bombardeios durante a noite desta quarta-feira (2) em Kharkiv, segunda maior cidade do país. Ao menos quatro morreram e nove ficaram feridos. Já pela manhã (madrugada no Brasil), as tropas russas atacaram a sede da polícia. De acordo com o jornal Pravda, o vice-chefe da Administração Estatal Regional de Kharkiv, Roman ...