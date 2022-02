Mundo Rússia intensifica ataques na Ucrânia, e observadores acusam uso de bombas de fragmentação Ao menos 11 pessoas morreram nesta segunda durante bombardeios em Kharkiv

Depois de uma madrugada de mais explosões em diferentes partes da Ucrânia nesta segunda-feira (28), as atenções no quinto dia de guerra voltaram-se a Gomel, pequena cidade da Belarus que recebeu enviados dos presidentes Vladimir Putin e Volodimir Zelenski em uma mesa de negociação. Moscou e Kiev concordaram no domingo em se sentar para negociar, e o governo da Ucr...