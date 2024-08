Mundo Rússia condena mulher que doou US$ 50 para ONG pró-Ucrânia a 12 anos de prisão Caso foi julgado a portas fechadas, mas o tribunal regional de Sverdlovsk, nos Urais, afirmou em um comunicado que Ksenia Karelina foi condenada por "alta traição"

Uma doação de pouco mais de US$ 50 a uma instituição de apoio a Ucrânia custou uma pena de prisão de 12 anos a uma mulher de 32 anos com cidadania americana na Rússia, em mais um dos vários julgamentos por traição que se multiplicaram no país desde o início da guerra. O caso foi julgado a portas fechadas, mas o tribunal regional de Sverdlovsk, nos Urais, afirmou em um ...