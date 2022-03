Mundo Rússia ataca cidades no oeste da Ucrânia e reagrupa tropas em torno de Kiev Segundo o serviço de emergência estatal ucraniano, a manhã começou em Dnipro com ao menos três ataques aéreos que atingiram um jardim de infância, um prédio residencial e uma fábrica de sapatos, onde um incêndio começou

As forças russas atingiram novos alvos na Ucrânia nesta sexta-feira (11), alguns dos quais no oeste do país, região que até agora estava relativamente a salvo dos ataques. Imagens de satélite mostram também que as tropas de Moscou estão se reagrupando a noroeste de Kiev, e o Reino Unido afirmou que Putin estaria planejando um ataque à capital ucraniana dentro de dia...