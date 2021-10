Mundo Queda de traficante na Colômbia é maior golpe a crime organizado desde Escobar, diz Duque O traficante usava táticas de guerrilha para burlar a força pública, para apanhá-lo, a polícia colombiana disse que antecipou "um trabalho por satélite contra ele com agências dos Estados Unidos e do Reino Unido"

O governo da Colômbia anunciou neste sábado (23) a captura do narcotraficante mais procurado do país, Dairo Antonio Úsuga, conhecido como Otoniel, líder da maior quadrilha do país, o Clã do Golfo. "Este foi o maior golpe contra o tráfico de drogas neste século no nosso país", comemorou o presidente Iván Duque, em pronunciamento à nação. "Ele só é comparável à qued...